Fußball Freibier bis zum Abwinken

Auf einen mäßigen Start folgte eine beeindruckende Serie – und nun sind sie am Ziel ihrer Träume: Die Fußballer der SV Friedrichweiler stehen seit Sonntag als Meister in der Landesliga West und Aufsteiger in die Verbandsliga Süd/West fest. „Wenn man 23 Spiele in Folge nicht verliert – und davon 21 Partien gewinnt – dann hat man es verdient“, erklärte Spielertrainer Janosch Scherer vor Freude strahlend. Seine Mannschaft ist seit dem 3:4 beim VfB Tünsdorf am 3. September unbesiegt. Vor etwa 500 Besuchern bezwang sie am Sonntag die SG Besseringen-Hilbringen mit 5:0 (1:0) – und machte damit daheim den Titelgewinn perfekt.