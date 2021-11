Serie Das virtuelle Verdienstkreuz : An Armin Thiel kommt kein anderer ran

Armin Thiel engagiert sich stark für Werbeln. Hier ist er bei seinen Hühnern. Foto: BeckerBredel

Werbeln Es gibt in jedem Ort Menschen, die hätten einen Orden verdient. Wir haben Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher in unserer Region um Vorschläge gebeten, wem sie einmal öffentlich Dank und Anerkennung aussprechen wollen. Das virtuelle Verdienstkreuz in Werbeln geht an Armin Thiel.