„Vorsorglich geschlossen“ : Krippe in Hostenbach nach Corona-Verdachtsfall zu

Hostenbach Wie lange zu bleibt, ist derzeit noch in Prüfung, heißt es.

up) „Leider schlechte Nachrichten“ verkündete die Gemeinde Wadgassen am Montagabend über ihren Facebook-Account. Demnach bestehe bei einer Mitarbeiterin der Krippe Pfiffikus in Hostenbach der Verdacht auf eine Corona-Infektion. „Daher haben wir die Krippe ab Dienstag, 26.01.2021 vorsorglich geschlossen, bis das Gesundheitsamt weitere Anweisungen gibt“, heißt es. Alle Eltern seien bereits per Mail informiert worden.