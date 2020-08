Klasse und Lehrer müssen in Quarantäne : Coronavirus-Fall an der Bisttalschule Wadgassen-Bous

Coronavirus-Fall an der Bisttalschule Wadgassen-Bous

Klasse und Lehrer müssen in Quarantäne

An der Bisttalschule Wadgassen-Bous ist ein positiver Coronafall bestätigt worden. Dies bestätigte die Pressestelle des Landkreises Saarlouis der SZ am Samstagabnd, 29. August. Bislang befände sich demnach eine Schulklasse und die betroffenen Lehrer in Quarantäne.