Junges Talent vor Millionenpublikum : Zehnjährige aus Wadgassen singt Sonntag live im Ersten

Celine Bergmann aus Wadgassen singt am Sonntag in der ARD bei Stefan Mross „Wunder gibt es immer wieder“. Foto: SWR/Privat

Wadgassen/Mainz „Wunder gibt es immer wieder“ will das Mädchen singen. Und sie glaube auch daran.

„Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen“ – und in der „Immer-wieder-sonntags“-Arena: Celine singt, begleitet von Georg Eichhorn am Klavier, vor Millionenpublikum. Bei „Immer wieder sonntags“ bekommen die Kleinen am „roten Mikrofon“ die Chance auf einen großen Auftritt. Celine hat unheimlich viel Spaß am Singen, und so steht sie am Sonntag auf der Showbühne bei Gastgeber, Entertainer und TV-Moderator Stefan Mross.