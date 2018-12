später lesen Gottesdienst Bußgottesdienst in der Pfarrkirche Teilen

Die katholische Pfarreiengemeinschaft Wadgassen lädt zur Teilnahme an einem Bußgottesdienst in der vorweihnachtlichen Zeit ein. Der Gottesdienst findet am Sonntag, 23. Dezember, 18 Uhr, in der Wadgasser Pfarrkirche „Maria Heimsuchung“ statt.