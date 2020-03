Hilfe bei Corona : Greiber will Firmen Steuern und Gebühren stunden

Wadgassen Private Immobilienbsitzer sollen Miete coronageschädigter Firmen aussetzen, die Gemeinde Wadgassen soll Steuern und Gebühren stunden: Sonst richte Corona irreparable Schäden in Gemeinden wie Wadgassen an, sagt Wadgassens Bürgermeister Sebastian Greiber.

Wadgassens Bürgermeister Sebastian Greiber will den gemeindlichen Gremien vorschlagen, dass die Gemeinde Wadgassen den Firmen am Ort „bei fälligen Steuern und Gebühren großzügige Stundungen anbietet, um die Liquidität und damit die Überlebenschance für unsere Unternehmer zu erhöhen. Dazu brauchen wir jetzt pragmatische und unkonventionelle Lösungen.“ Greiber appellierte am Mittwoch an die Vermieter gewerblicher Immobilien, „wohlwollend zu prüfen, ob sie für eine beschränkte Zeit den Unternehmen die Netto-Kaltmiete komplett oder zu mindestens teilweise erlassen können. Denn mit der Reduzierung der Fixkosten erhöht sich die Chance, dass die Firmen diese schwere Krise überleben können. Wenn in einigen Monaten alle Ladenlokale und Büroräume leer stehen, haben wir viel mehr verloren und stehen nach der Corona-Krise vor einem irreparablen Scherbenhaufen“ und das Lebenin der Gemeinde werde massiv unattraktiver“, begründete Greiber.