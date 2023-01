IG Schaffhausen : Erfolg soll von langer Dauer sein

Schaffhausen Boris Kurz bleibt weiter Vorsitzender, Stephan Blass sein Stellvertreter bei der IG Schaffhausen.

Trotz erfolgreicher Fastnachtveranstaltungen schloss sich die IG Schaffhausen mit den Karnevalsvereinen zusammen und ist nun Teil der großen Faasend-Gemeinde Wadgassen. Kurz nannte dies eine kluge Entscheidung, denn alle Veranstaltungen waren fast restlos ausverkauft und die erwirtschafteten Einträge seien unmittelbar in die Kassen der beteiligten Vereine geflossen. Auch in Sachen Kirmes war die IG Schaffhausen erfolgreich. Das mehrtägige Programm umfasste nicht nur Livemusik vom Feinsten – hier glänzte vor allem die einheimische Band „Sack’n Hand“ – sondern lockte zudem mit einem lukullischen Angebot zahlreiche Bürger auf den Festplatz. Vor allem die Happy Hour am Montag wurde auf Anhieb ein Volltreffer.