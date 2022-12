Differten : Lichterglanz zum Advent im Wildpark

Kleine Lämpchen und Girlanden machen in der Vorweihnachtszeit den Wildpark Differten jeden Freitag bis Sonntag von 17 bis 21 Uhr zu einem Wild-Licht-Park. Am kommenden Freitag, 16. Dezember, findet zudem um 18 Uhr in der Wildparkhütte erstmals eine adventliche Waldweihnacht statt.