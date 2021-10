Sanierung an der Autobahn : Neue Baustelle auf der A 620 – Ab heute wird’s zwischen Wadgassen und Wehrden eng

Wadgassen Nach den Arbeiten auf der A 620 zwischen Völklingen und Wehrden steht jetzt der nächste Abschnitt an. Dann müssen sich Autofahrer erneut in Richtung Luxemburg auf mögliche Staus einstellen.

Nach Angaben einer Sprecherin geht es um die Passage zwischen Wehrden und Wadgassen. Die Bauarbeiten beginnen demnach diesen Montag, 25. Oktober. Dabei soll eine Brücke instand gesetzt werden. Deswegen muss eine Fahrspur gesperrt werden, um die Fahrzeuge an der Baustelle auf dann nur einer freien Spur vorbeizuführen. Besonders im Berufsverkehr am frühen Morgen und am Nachmittag könnte es deshalb zu Behinderungen kommen, heißt es in der Mitteilung weiter.