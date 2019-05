Ende in Wadgasser Sackgasse : Autofahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Ende in Wadgasser Sackgasse

Wadgassen Womöglich hatte der Flüchtende Rauschgift genommen. Die Untersuchungen zum halsbrecherischen Manöver laufen.

Ein Autofahrer hat sich im Saarland eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert – in einer Sackgasse war dann Schluss. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten in der Nacht zu Donnerstag (30. Mai) auf der Autobahn 620 bei Saarlouis auf den 28-Jährigen aufmerksam geworden, weil er viel zu schnell fuhr. Der Mann wollte nicht anhalten, raste davon und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Im nahegelegen Wadgassen wurde er in einer Sackgasse vorläufig festgenommen. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er muss mit einem Strafverfahren rechnen.