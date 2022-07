Wadgassen : Fahrer setzt sein Auto im Kreisverkehr auf Felsen

Endstation Fels hieß es bei dieser Autofahrt. Foto: Ruppenthal

Wadgassen Ein Kreisverkehr hat so seine Tücken: Es geht nicht geradeaus, sondern rechts herum. Wer sich daran nicht halten will, kann recht schnell böse überrascht werden. Endstation Fels hieß es am Montagnachmittag für einen Autofahrer in Wadgassen.