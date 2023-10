Wadgassen Faszination Glas steht im Mittelpunkt

„Ich bin begeistert, dass es uns gelungen ist diese besondere Glasschau in Wadgassen zeigen können“, ergänzt Bürgermeister Sebastian Greiber, denn ohne die Glaserzeugung in Wadgassen hätte sich die heutige Gemeinde Wadgassen kaum bis zur heutigen Größe entwickeln können. „Das Thema Glas“, so Greiber weiter, „ist neben den Kohlengruben und der Stahlindustrie die dritte industrielle Entwicklungslinie in der Saarregion seit dem 19. Jahrhundert und verdient eine größere Aufmerksamkeit, die wir mit dieser Ausstellung belegen wollen.“