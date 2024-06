Wadgassen Ausgelassene Stimmung prägte die Festtage

Am 15. April 1979 hatte er als Bürgermeister zusammen mit dem damaligen Wadgasser Gemeindechef Friedrich Mouthy die entsprechende Partnerschaftsurkunde unterzeichnet. In diesem Partnerschaftsmanifest bekannte man sich klar und eindeutig zur deutsch-französischen Freundschaft, um über das enge Miteinander der Bürger grenzüberschreitend ein Europa der Zukunft in Frieden und Freiheit aufzubauen.