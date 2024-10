Hochwasser Bäume und Müll in der Bist sorgen für Ärger bei Anliegern

Auch Josef Wilhelm ist von diesen Entwicklungen keineswegs begeistert, wurde doch seine Streuobstwiese beim jüngsten Hochwasser zu einem großen See. Etliche seiner rund 180 Obstbäume, zumeist alte Apfel-Sorten, wurden Opfer der Überflutung. Der Rest brachte in der Folge so gut wie keinen Ertrag. Auch die Nachbarn rechts und links von ihm mussten zum Teil erhebliche Schäden hinnehmen. Beim Nachbarn oberhalb zerstörten die Wassermassen zahlreiche Geräte und Maschinen. Beim Nachbarn auf der anderen Seite, einem Hobby-Imker, kamen gleich mehrere Bienenvölker durch das Hochwasser ums Leben.