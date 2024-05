Der frühere Dorfladen in Gisingen wird am Freitag als „Saargau Café & Lädchen“ wiedereröffnet Bis zur Neueröffnung gibt es noch viel zu tun

Den geplanten Termin der Wiedereröffnung konnte Ilka Grünewald-Oppels nicht ganz halten. Zu viel war zu tun, um den ehemaligen Dorfladen in Gisingen so umzugestalten, dass die Räume ihren Vorstellungen entsprechen. Und bis zur Wiedereröffnung am Freitag bleibt auch noch einiges zu tun. Die Umbenennung von Dorfladen in „Café & Lädchen“ ist Programm. Die neue Betreiberin möchte das Café noch stärker als Treffpunkt für die Bevölkerung auf dem Saargau und auch für Wanderer, Radfahrer und Biker empfehlen. Mit der Namensänderung einher geht auch eine völlige Neunutzung der Räume. Aus dem ehemaligen Laden ist das Café geworden, das jetzt rund 30 Sitzplätze bietet. In dem früher als Café genutzten Teil findet künftig der Verkauf statt.