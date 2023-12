Wadgassen Adventsstimmung in Wadgassen

Wadgassen · Der dreitägige Weihnachtsmarkt in Wadgassen am historischen Abteihof ist einfach ein Besuchermagnet. Schon vor der Eröffnung durch Bürgermeister Greiber herrschte Hochbetrieb. Über 60 Verkaufsstationen, die meisten in stimmungsvollen Holzhütten, sorgten für ein höchst abwechslungsreiches Angebot an weihnachtlichen Präsenten und lukullischen Leckereien.

03.12.2023 , 18:34 Uhr

Impression vom Weihnachtsmarkt in Wadgassen Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal

Natürlich durfte da der Nikolaus nicht fehlen.