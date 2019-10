Zupfkonzert : Ein Konzert zum 40. Geburtstag

Friedrichweiler/Bous Das Zupforchester Friedrichweiler wurde am 1. September 1979 gegründet. Am Sonntag spielt es im Bouser Kino.

Das Zupforchester Friedrichweiler, das in diesen Wochen sein 40-jähriges Bestehen feiert, genießt weit über den Raum Wadgassens hinaus einen vorzüglichen Ruf als ein Klangkörper von erlesener Vortragskultur. Zum 40. Geburtstag gibt es nun am kommenden Sonntag, 27. Oktober, um 11 Uhr, ein Konzert im Thalia-Kino in Bous.

Zum Programm des Vereins gehörten neben Heimspielen auch Konzertreisen, so unter anderem zu internationalen Veranstaltungen in Remiremont und Haguenau (beides in Frankreich) oder in Luxemburg. Begegnungen mit internationalen Orchestern waren und sind für den Verein fast eine Selbstverständlichkeit, so kam es zu Treffen mit Orchestern aus Japan, Luxemburg, Israel und den USA. Zu den jährlichen Veranstaltungen zählen zudem das Schülervorspiel, das Jahreskonzert, die Teilnahme am Seniorennachmittag und am Kirmesumzug.