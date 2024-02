Bürgerinformationsveranstaltung Wadgassen beantwortet Fragen zu geplantem Nahwärmenetz in Friedrichweiler

Mit einer Freiflächen-Solarthermieanlage will die Gemeinde Wadgassen hunderte Haushalte in Friedrichweiler CO 2 -frei mit warmen Wasser und Heizenergie versorgen. Ob das Projekt tatsächlich auch umgesetzt wird, hängt aber von den Anwohnern Friedrichweilers ab. Ähnlich wie beim Glasfaserausbau soll in den kommenden Monaten eine Bürgerbefragung stattfinden, bei der eruiert wird, wie viele Haushalte sich überhaupt für einen Anschluss an das neue Nahwärmenetz interessieren. Wird eine bestimmte Quote nicht erreicht, stirbt das Projekt. Ist die Nachfrage hoch genug, werden die nächsten Schritte eingeleitet (wir berichteten).