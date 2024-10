Nach fehlgeschlagener Sitzung „Waffenstillstand“ im Wadgasser Gemeinderat: Fraktionen und Bürgermeister treffen sich zum Schlichtungsgespräch

Im Gemeinderat Wadgassen herrscht dicke Luft. Schon in der vergangenen Amtsperiode waren die Sitzungen oft geprägt von Streit und lauten Zwischenrufen. Vor wenigen Monaten organisierte die neue Ratsfraktion „Wir für Wadgassen“ vor einem Sitzungstermin eine Demo mit Hunderten Bürgern gegen den Beschluss des Haushaltes. Die konstituierende Sitzung, bei der aufgrund weiterer Streitigkeiten weder die Fachausschüsse noch der Aufsichtsrat besetzt werden konnten, brachte das Fass dann zum Überlaufen. Bürgermeister Sebastian Greiber (SPD) sah ein, dass es so nicht weitergehen kann, und rief die Fraktionsvorsitzenden zu einem Schlichtungsgespräch zusammen. Im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung erzählt er, was nun dabei erreicht wurde.