Bürgerbefragung steht an CO2-freies Heizen für einen ganzen Ortsteil: Wo Wadgassen ein Nahwärmenetz errichten will

Ein Nahwärmenetz im großen Stil: Mit einer Freiflächen-Solarthermieanlage will die Gemeinde Wadgassen hunderte Haushalte CO 2 -frei mit warmen Wasser und Heizenergie versorgen. Eingesetzt werden soll die Anlage im ganzen Ortsteil Friedrichweiler – in einem späteren Schritt möglicherweise auch in einem Teil von Differten. Ziel des Projekts ist laut der Gemeinde nicht nur, einen Beitrag zur Energiewende und den Klimazielen von Bund und Ländern zu leisten. In Friedrichweiler sei eine Verbesserung der Wärme-Infrastruktur auch nötig, da der Ortsteil weder an ein Fernwärmenetz angeschlossen ist, noch über eine zentrale Gasversorgung verfügt.