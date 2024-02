Wie groß ist das Problem wirklich? Kunden beschweren sich über Leerstand im Outlet in Wadgassen – das sagt der Manager

Frank Hess schreibt in einer Google-Bewertung. „Wundert mich eigentlich, dass es das Outlet noch gibt.“ Die Auswahl an Geschäften wird in seinen Augen immer weniger. Auch Nutzerin Judith M. ist das aufgefallen. Sie sagt, beim Outlet sei einfach „tote Hose“ und sie sei „immer wieder enttäuscht“ über die zugeklebten Ladenfenster. Kommentare wie diese haben sich in den vergangenen Monaten gehäuft. Auch SZ-Leser wandten sich an unsere Redaktion mit Fragen nach der Zukunft des Centers. Sie wollen wissen: Hat das Outlet ein Leerstand-Problem?