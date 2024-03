Bürgermeister sorgt für Aufruhr Langwieriger Konflikt eskaliert in Wadgasser Gemeinderat

Eine dermaßen angespannte Stimmung herrscht nur selten in Sitzungen des Gemeinderates. Doch nachdem Bürgermeister Sebastian Greiber vergangene Woche einen Antrag der CDU-Fraktion bloßgestellt und die CDU mit harschen Vorwürfen attackiert hatte, sagte sogar Ratsmitglied Adriano Pitillo (Grüne): „So eine Energie in einem Raum habe ich zum letzten Mal am Tag meiner Scheidung erlebt.“