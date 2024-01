Wildpark, Hallenbad und „Wald-Spa“ Wadgassen erhält Millionenförderung für Tourismuskonzept

Wadgassen · Für große Investitionen in ihren Wildpark und andere touristische Projekte hat die Gemeinde Wadgassen gerade eine Förderzusage vom Wirtschaftsministerium in Millionenhöhe erhalten. Was konkret geplant ist, stellt der Bürgermeister bei einer Infoveranstaltung am 20. Januar vor.

10.01.2024 , 16:21 Uhr

Der Wildpark Differten soll neue Gehege und mehr Tiere bekommen. Doch auch das Hallenbad die Saunalandschaft sollen in den kommenden Jahren aufgewertet werden. Foto: rup