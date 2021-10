Vortragsreihe : Ortsgeschichte(n) sind die Themen

Saarlouis Vortragsreihe des Verbandes der Heimatkundlichen Vereine Saarlouis

Die unterschiedliche historische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung ihrer verschiedenen Stadtteile kennzeichnet die heterogene Struktur der heutigen Gesamtstadt Saarlouis. Die Stadtteile haben sich aufgrund verschiedener Ausgangslagen und Rahmenbedingungen durchaus sehr vielfältig ausgebildet und jeder Ort hat seine eigene, individuelle Geschichte. In Fortführung der im letzten Jahr begonnen Betrachtung der Ortsgeschichte(n), werden erneut verschiedene Einzelaspekte dieser historischen Entwicklungen Themen der Vortragsreihe des Verbandes der Heimatkundlichen Vereine Saarlouis (VHVS) sein. Die Reihe, die in Zusammenarbeit mit dem Städtischen Museum Saarlouis veranstaltet wird, umfasst folgende Vorträge: Donnerstag, 14. Oktober, Andreas Rival: Über den Dächern der Stadt Saarlouis, Dienstag, 19. Oktober, Herbert Germann und Harald Weiler: 125 Jahre Nahverkehr in Saarlouis, Donnerstag, 28. Oktober, Rosa-Maria Kiefer-Paulus: Vom Herz-Jesu-Kloster zur kirchlichen Sozialstation, Dienstag, 2. November, Guido Fontaine: Fraulautern im 19. Jahrhundert.