Gesellschaft für Sicherheitspolitik : Vortrag über Afghanistan

Saarlouis Der Oberarzt und Gründer der Stiftung „Kinderhilfe Afghanistan“ Reinhard Erös spricht am Mittwoch, 11. Dezember, um 19.30 Uhr im Offiziersheim in Saarlouis (Wallerfangerstraße 33) über „Afghanistan 2019 – politische und soziale Lage – Erfahrungen aus 35 Jahren am Hindukusch“.

