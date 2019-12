Saarlouis : Vorfall auf dem Großen Markt: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Ein Vorfall auf dem Großen Markt in Saarlouis beschäftigt die Polizei (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarlouis Wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt der Kriminaldienst der Polizei Saarlouis seit Montag gegen einen 30-Jährigen aus Riegelsberg. Das teilte die Polizei auf SZ-Nachfrage mit.

Hintergrund ist ein Vorfall am Samstagmorgen auf dem Großen Markt in Saarlouis: Ein Fußgänger war dort von einem fahrenden Kleinwagen erfasst worden. Der Fahrer des Wagens war zunächst geflüchtet. Die Polizei verfolgte ihn aber und hielt ihn kurze Zeit später an, er wurde vorläufig festgenommen (die SZ berichtete).