Die Sammeldosen ziehen in die neuen Räume des „Volksbundes deutsche Kriegsgräberfürsorge“ in der Graf-Werder-Kaserne Saarlouis ein, damit sie für die Haus-und Straßensammlung im Herbst bereitstehen: Werner Hillen (von links) , Hauptmann Jerôme Schroeder, Carsten Baus, Lilian Heinen-Krusche und Oberstleutnant Christian Schoebel tragen sie in die neue Geschäftsstelle des Landesverbandes Saar im Karrierecenter der Bundeswehr. Foto: Ruppenthal