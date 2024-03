Diefflen Viel Leerlauf, aber sechs wilde Minuten

Diefflen · Der FV Diefflen hat in der Fußball-Oberliga den vierten Sieg in Folge gefeiert. Der FV bezwang am Samstag vor 100 Zuschauern zu Hause den Tabellen-Vorletzten TSG Pfeddersheim mit 2:1. Fabian Scheffer erzielte das entscheidende Tor.

18.03.2024 , 16:37 Uhr

Fabian Scheffer (Zweiter von links) hat den Treffer zum 2:1-Endstand erzielt. Berdan Güclü, Chris-Peter Haase und Niklas Allenfort gratulieren. Foto: Oliver Altmaier

Von Philipp Semmler