Pandemie : Vier neue Corona-Fälle im Landkreis

Saarlouis Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Montag vier neue Corona-Fälle gemeldet. Zwei Fälle wurden in Bous registriert, je einer in Wadgassen und in Ensdorf. Zwölf Mutationen wurden nachgewiesen, in allen Fällen handelte es sich um die Delta-Variante.

Aktiv infiziert sind derzeit 250 Personen im Landkreis Saarlouis. Als genesen gelten mittlerweile 8744 Personen, 24 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 79,86.