Bis zu 2000 Beschäftigte Vetter Pharma startet Personalsuche für Werk auf Saarlouiser Ford-Gelände

Der Pharma-Dienstleister Vetter Pharma aus Ravensburg plant mit einem schnellen Wachstum an seinem neuen Standort in Saarlouis auf dem Ford-Gelände. Senator Udo J. Vetter, Vorsitzender des Unternehmensbeirates und Mitglied der Inhaberfamilie, gab im Interview mit der Saarbrücker Zeitung klar zu verstehen, dass die Neu-Ansiedlung jetzt bereits auf großes Interesse in der gesamten Pharma-Branche gestoßen sei.