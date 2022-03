Blaulicht Saarlouis : Fünf Autos in Unfall verwickelt

Saarlouis Am Dienstagmorgen, 1. März, gegen 7.50 Uhr, sind auf der A 620 in Fahrtrichtung Luxemburg in Höhe Lisdorf fünf Autos in einen Unfall verwickelt worden.

Die Strecke wurde für eine Stunde voll gesperrt. Eine 31-jährige Frau wurde dabei laut Polizeibericht leicht verletzt. Vor der Anschlussstelle Lisdorf bildete sich aufgrund einer Baustelle ein Rückstau. Eine 49-jährige Frau hatte vermutlich wegen zu geringem Sicherheitsabstand eine Kettenreaktion ausgelöst, wodurch vier weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 50 000 Euro.