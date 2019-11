Kreisumlage : In Sachen Überherrn gegen den Landkreis Saarlouis

In Sachen Überherrn gegen den Landkreis Saarlouis

Saarlouis Ein Urteil im Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht des Saarlandes zur Kreisumlage ist noch nicht ergangen. In zwei Wochen dürfte klar sein, ob Überherrn oder der Landkries gewinnt.

Vor dem Oberverwaltungsgericht Saarlouis (OVG) ist am Dienstag ein Streit zwischen Überherrn und Landkreis Saarlouis in die zweite Instanz gegangen. Die Gemeinde sagt, die vom Landkreis erhobene Kreisumlage 2015 und 2016 war zu hoch, die prekäre Finanzlage von Überherrn sei nicht berücksichtigt worden und das Verfahren nicht transparent gewesen. Das Verwaltungsgericht des Saarlandes hatte Überherrn in erster Instanz recht gegeben. Dagegen legte der Kreis Berufung ein.