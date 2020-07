Auf den Spuren der Vergangenheit : Von Blitzschlag, Einwanderern und Wappen

Saarlouis/Merzig-Wadern Die Vereinigung für die Heimatkunde im Landkreis Saarlouis hat das Heft 2/2020 „Unsere Heimat“ vorgelegt.

Das Titelbild zeigt „Magots Kreuz“ an der alten Felsberger Straße zwischen Felsberg und Altforweiler. Alfred Schmitt hat den Text der von Margarethe Lünebach 1929 veröffentlichten Erzählung über „Magots Hof“, der als der „reichste und schönste Hof“ von Felsberg galt, ergänzt und kommentiert. Das Kreuz erinnert an einen Blitzschlag mit tödlichen Folgen für den Bauern und den Sohn. Maria und Thomas Besse haben sich akribisch mit der Grenze zwischen der Vierherrschaft Lebach und der Grafschaft Nassau-Saarbrücken von 1762 befasst. Im ersten Teil ihrer reich bebilderten Arbeit geht es um die Hoheitsgrenze zwischen Landsweiler und Eidenborn mit den näher beschriebenen Grenzsteinen N. eins bis 30.

Aus mehreren Entwürfen einigte sich der Verein Rodena auf einen Entwurf, den er den Rodenern als Zeichen für Roden zur Verfügung stellt. Roden gehörte im Mittelalter und der Frühen Neuzeit zunächst zum Herzogtum Lothringen. Es kam im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts zum Königreich Frankreich und wurde im Pariser Vertrag von 1718 endgültig von Lothringen als Ort in der Bannmeile von Saarlouis an Frankreich abgetreten. Nach der endgültigen Niederlage Napoleons kam Roden 1815 durch den Zweiten Pariser Frieden an das Königreich Preußen.