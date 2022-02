Doppelte Spende : Kreissparkasse verdoppelt am Valentinstag wieder Spenden

Kreissparkasse verdoppelt am Valentinstag wieder Spenden

Kreis Saarlouis Seit genau fünf Jahren gibt es mit Unterstützung der Kreissparkasse Saarlouis (KSK) ein regionales Online-Spendenportal. Seitdem wurden rund 560 000 Euro an Spenden aus der Region für Projekte der Region mobilisiert, wie es in einer Pressemitteilung der KSK heißt.

Seit dem vergangenen Jahr heißt dieses Portal „WirWunder Saarlouis“. Damit werde das gemeinsame Engagement der Region noch stärker betont. „Wir stehen zusammen und fördern gemeinnützige Projekte aus dem Landkreis Saarlouis, und damit schaffen wir so manches kleine und große Wunder“, sagt Sabine Behr, Projektleiterin für das Online-Spendenportal bei der KSK Saarlouis.

Um die Spendenbereitschaft für regionale Maßnahmen weiter zu fördern, verdoppelt die KSK am Valentinstag wieder Spenden. Start ist am Montag, 14. Februar, ab 9 Uhr. Ab dann werden alle auf dem Onlineportal eingehenden Einzelspenden bis zu einer Höhe von 100 Euro verdoppelt, bis das Spendenbudget der KSK von 10 000 Euro aufgebraucht ist. Die Aktion endet am gleichen Tag um 23.59 Uhr.