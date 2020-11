Schwerer Unfall in Roden : 16-Jähriger fährt mit Auto Radler an

16-Jähriger fährt mit Auto Radler an

Schwerer Unfall in Roden

Roden 16-Jähriger ohne Führerschein fährt Mann an und flüchtet.

(red) Ein 65-jähriger Fahrradfahrer aus Saarlouis ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Roden schwer verletzt worden. Wie die Polizei meldet, wurde er gegen 15 Uhr im Kreuzungsbereich der Lindenstraße nahe der Eisenbahnunterführung in Roden von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Der Verursacher floh, ohne sich um den Mann zu kümmern.