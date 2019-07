Nächtliches Unglück : Geisterfahrer sorgt für schweren Unfall auf der A8 bei Saarlouis

Saarlouis Vier Verletzte hat ein Zusammenstoß am späten Sonntagbaned (14. Juli) gefordert. Die Polizei riegelte darauf den Abschnitt in beiden Richtungen ab.

Ein Falschfahrer hat am späten Sonntagabend einen schweren Unfall auf der A8 verursacht. In das Unglück waren drei Wagen und vier Menschen verwickelt, wie eine Sprecherin der Polizeidienststelle in Saarlouis am Montag auf Nachfrage berichtet.