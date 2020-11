Autofahrerin übersah Fußgängerin : Unfall in Saarlouis: Frau (37) von Auto erfasst - schwer verletzt

Unfall in Saarlouis: Frau (37) von Auto erfasst - schwer verletzt

Saarlouis In Saarlouis ist eine Fußgängerin bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitagabend zu einem schweren Unfall im Bereich der Metzer Straße/Überherrner Straße in Saarlouis. Bei dem Unfall wurde eine 37-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Eine Autofahrerin (75) bog von der Metzer Straße kommend in die Überherrner Straße ab und übersah hierbei die Fußgängerin. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 18 Uhr. Die Fußgängerin erlitt eine Beinfraktur und musste operiert werden.