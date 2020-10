Unfall auf der A620 bei Saarlouis : Lkw-Dach fliegt weg und schlägt auf anderen Lkw auf

Saarlouis Am Montagmittag kam es zu einem spektakulären Unfall auf der A 620 in Höhe Saarlouis.

Spektakulärer Unfall am Montagmittag gegen 12 Uhr auf der Autobahn (A) 620 in Höhe Saarlouis: Wie die Polizei berichtet, fuhr zu dieser Zeit ein 31-Jähriger aus Marpingen mit seinem Lkw in Richtung Luxemburg, als sich plötzlich aus unbekannten Gründen das Dach seines Aufliegers löste.