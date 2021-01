Winter im Kreis Saarlouis : Wegen Glätte: 23-Jähriger überschlägt sich in Lebach

In Berus zeigt sich der Winter von der schönen Seite. Leer wie hier waren die Straßen aber nicht überall. Die Polizei meldete vier witterungsbedingte Unfälle im Kreis Saarlouis. Foto: BeckerBredel

Kreis Saarlouis Von vier witterungsbedingten Unfällen am Mittwochmorgen im Kreis Saarlouis berichtet die Polizei auf SZ-Nachfrage. So überschlug sich in Lebach ein 23-Jähriger aus Schmelz mit seinem Wagen und landete im Graben.

Er blieb unverletzt, am Auto entstand Totalschaden. Laut Polizei war der Mann zu schnell gefahren.

In Saarwellingen wollte ein Fahrer aus der Otto-Hahn-Straße kommend den Kreisverkehr in Richtung Werner-von-Siemens-Straße verlassen. Weil er mit Sommerreifen unterwegs war, geriet er ins Rutschen und kollidierte frontal mit einem anderen Auto. Verletzt wurde niemand, beide Wagen konnten nicht mehr weiterfahren.

Wegen der Glätte rutschte gegen 8.05 Uhr eine 51-Jährige mit ihrem Auto in Schmelz in der Gresaubacher Straße auf eine Verkehrsinsel und beschädigte zwei Straßenschilder. Es entstand Sachschaden, sie blieb unversehrt. Und in Limbach stieß gegen 9.45 Uhr eine 47-Jährige in der Schmelzer Straße mit ihrem Wagen gegen einen Zaun.