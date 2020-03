Unerlaubt Auto gefahren : Polizei stoppt 16-Jährigen hinter Steuer in Saarlouis

Polizei stoppt 16-Jährigen hinter Steuer in Saarlouis

Saarlouis Ein Jugendlicher ist in Saarlouis hinter dem Steuer eines vollbesetzen Autos von der Polizei ertappt worden.

Der 16-Jährige sei einer Streife mit dem Auto am vergangenen Freitagabend ohne Kennzeichen am Fahrzeug entgegengekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.