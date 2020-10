In Saarlouis verschwand ein Tesla : Unbekannte stehlen vier Nobelkarossen

In Saarlouis verschwand ein Tesla

Saarlouis/Saarbrücken Alle Wagen verfügen über ein bestimmtes schlüsselloses Zugangssystem.

Vier hochwertige Autos sind zwischen Freitagmorgen, 23. Oktober, und Dienstagmorgen, 27. Oktober, gestohlen worden, jeweils an den Privatanschriften der Besitzer. Ein Diebstahl geschah in Saarlouis, teilt die Polizei mit. Sie bittet um Zeugenhinweise. Alle Fahrzeuge waren dem Bericht zufolge mit dem schlüssellosen Zugangssystem „Keyless Go“ ausgestattet.

Am Freitagmorgen zwischen 6 Uhr und 9 Uhr wurde demnach ein blauer Porsche Cayenne mit dem Kennzeichen SB-XX 7070 gestohlen. Dieser stand vor einem Wohnhaus in dem Saarbrücker Oscar-Gross-Weg.

Im zweiten Fall handelte es sich bei dem Diebesgut um einen grauen BMW X5 mit dem Kennzeichen SB-NP 47. Dieser wurde zwischen Sonntagabend, 25. Oktober, und den Morgenstunden des Folgetags an der Wohnanschrift des Eigentümers im Sperberweg in Saarbrücken entwendet.

In der Nacht von Montag, 26. Oktober, auf Dienstagmorgen, 27. Oktober, stahlen Unbekannte gleich zwei weitere hochwertige Fahrzeuge vor der Tür der Eigentümer. Eine der Taten ereignete sich in der Gisinger Straße in Saarlouis, zum Ziel wurde ein grauer Tesla Modell S, Kennzeichen SLS-QX 88.