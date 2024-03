Zukunft von Kalinski und Co. Was wird aus den Imbissbuden, wenn der Große Markt in Saarlouis umgestaltet wird?

Für viele Menschen in Saarlouis sind sie nicht mehr wegzudenken: Die Imbissbuden an den Seiten des Großen Markts sind für die Bewohner der Kreisstadt ein Stück Heimat. So gut wie jeder von ihnen hat schon mal zum Mittagstisch vor der Kalinski Wurstbraterei gesessen oder nach dem Shopping bei Pieper einen kleinen Snack bei der Crêperie bestellt. Insgesamt sieben Buden zieren die Nord- und Südseiten des großen Stadtplatzes. Doch genau dort, wo sie aktuell stehen – am Rande der Platanen – könnte es künftig große Veränderungen geben.