Umfrage in der Innenstadt „Wenn das Werk geschlossen wird, ist Saarlouis tot“ – was Menschen in Saarlouis über den Absprung des Ford-Investors denken

Nach dem großen Schock in der vergangenen Woche, als die Information über die abgebrochenen Gespräche mit dem Großinvestor bei Ford in Saarlouis an die Öffentlichkeit gedrungen war, gibt es nach wie vor keine positiven Nachrichten. Bisher gibt es keine Einigung, die Mitarbeiter bangen weiter (wir berichteten). Wir haben uns in der Saarlouiser Innenstadt umgehört und einige Passanten zu ihrer Meinung zu dem Thema befragt.