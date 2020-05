Kostenpflichtiger Inhalt: SZ-Umfrage in Saarlouis : Für Urlaubspläne ist es vielen zu früh

Ab in den Urlaub, mit Sonnenbrille und Strohhut an den Strand? Das ist für viele Menschen im Kreis Saarlouis derzeit nicht in Sicht, ergab unsere Umfrage. Lieber mal abwarten oder ganz verschieben ist die Devise. Foto: dpa/Uwe Zucchi

Kreis Saarlouis Manche haben schon storniert, andere planen lieber noch nicht oder nur in Deutschland: Unsere Umfrage in Saarlouis zeigt, dass viele noch vorsichtig sind.

Von Markus Renz

„Aus dem Urlaub Anfang Mai wurde nichts“, sagt Franz Wein und blickt in Richtung seiner Frau. „Jetzt wollen wir Anfang Oktober in eine Ferienanlage an der Mosel fahren und hoffen, dass sich die Lage weiter normalisieren wird“, sagt der 78-Jährige aus Wadgassen. „Nur wegen der Sorgsamkeit aller sind Urlaube überhaupt wieder möglich“, meint Wein.

„Urlaub? Mache ich keinen. Weder im Inland noch im Ausland. Zu gefährlich“, sagt ein 64-Jähriger aus Saarlouis. „Jetzt über Urlaub zu debattieren ist zu früh“, findet er.

Julia Fischer Foto: Markus Renz

Julia Fischer aus Überherrn hat ihre Urlaubsplanung wegen der Pandemie geändert. „Eigentlich wollte ich nach Wien, jetzt geht es in die Österreicher Berge. Ob der Flug im Herbst nach Dublin klappt, ist wegen der Reisewarnung unklar“, meint die 17-Jährige. Julia Antis bleibt hingegen lieber in Deutschland. Dort kann sie sich vorstellen, dieses Jahr Urlaub zu machen, ins Ausland möchte sie nicht.

Alexander Pflaum Foto: Markus Renz

Der Saarlouiser Marc Zimmer wollte eigentlich ins Ausland. Mit seiner Jugendwohngruppe hatte er verreisen wollen: „Wegen Corona haben wir uns dagegen entschieden. Gemeinsamer Urlaub ist erst nächstes Jahr wieder eine Option.“

Benjamin Havener Foto: Markus Renz

Nicht jeder macht sich derzeit Gedanken über Urlaub. Alexander Pflaum (39) ist besorgt: „In der Krise habe ich meine Stelle verloren. An Urlaub denke ich wieder, wenn ich es mir erlauben kann.“

Fabian Benderbusch Foto: Markus Renz

Der 37-jährige Benjamin Havener denkt zwar an Urlaub, hält die Diskussion darüber aber für verfrüht: „Über Auslandsurlaub kann gesprochen werden, wenn die Länder wieder bereit sind, Touristen zu empfangen.“ Das gestufte Vorgehen des Auswärtigen Amts und von Außenminister Heiko Maas hält der Mann aus Wallerfangen für richtig: „Es ist gut zunächst die Grenzen zum EU-Ausland wieder nach und nach zu öffnen und dann erst außereuropäische Reisen zu ermöglichen.“

Simone Bianchini Foto: Markus Renz

Wenn Inge Schommer (68) und ihr Mann Urlaub machen würden, dann in Deutschland. „Es ist schwer einzuschätzen, wie sich alles weiterentwickelt. Über die Lockerung der Reisebeschränkungen sollte man erst Ende des Jahres sprechen“, meint die Rentnerin.

Silvia Paulus weiß genau, warum sie dieses Jahr keinen Fernurlaub geplant hat: „Es ist zu unsicher. Eine zweite Welle von Ansteckungen halte ich für möglich.“ Die 62-Jährige rät allen Urlaubern, sich genau zu überlegen, wann sie wohin fahren. „Ich bin ohnehin Last-Minute-Bucherin“, sagt Paulus und lächelt.

Denkt Fabian Benderbusch an Urlaub in diesem Jahr, wird er traurig: „Hätte es keine Corona-Krise gegeben, hätte ich mit meinen Mitschülern Ferien in den Niederlanden gemacht. Das wird nächstes Jahr nachgeholt.“

Nach Griechenland wollte Boris Jungmann (38) mit seiner Familie fliegen. Doch der Urlaub ist nun abgesagt, wegen Corona. „Mit zwei Kindern möchten wir nicht am Flughafen festsitzen. Deshalb ist unser Reiseziel im Herbst das Allgäu“, sagt Jungmann. Sein 69-jähriger Vater, Wolfgang Jungmann, meint: „Die Politik hat viel versprochen. Jetzt gilt es erst einmal die ganzen wirtschaftlichen Hilfen umzusetzen. Dann erst kann wieder über die Rücknahme der Reisebeschränkungen gesprochen werden.“

Auch Michael Urhahn (25) hält Gespräche über das Aufheben von Reisebeschränkungen für zu früh: „In zwei Monaten kann man vielleicht darüber sprechen.“ Den Slowenien-Urlaub mit seiner Freundin hat er nicht gebucht.

Sie haben hingegen lange im Voraus gebucht: Frank Rejek will mit seiner Frau und zwei befreundeten Familien zwei Wochen Urlaub an der französischen Atlantikküste verbringen. „Gebucht haben wir letztes Jahr. Am 12. Juli soll es losgehen. Ob es tatsächlich funktioniert, wird sich in den nächsten Tagen entscheiden“, meint der 45-Jährige.

Bei Dimitri Hartmann ist es bereits entschieden. Der 38-Jährige fährt 2020 keinesfalls in den Urlaub: „Ich war die Jahre zuvor unterwegs, jetzt bleibe ich zu Hause.“