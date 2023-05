Termine im Kreis Saarlouis Groß und Klein wandern in der Region

In den Warndt-Wald führt eine Wanderung des Saarwald-Vereins Rehlingen-Siersburg am Samstag, 20. Mai. Die mittelschwere Tour beinhaltet drei Anstiege und folgt über rund 7,5 Kilometer dem sogenannten Franziskusweg rund um den Ort Friedrichsweiler. Die Route verläuft durch Laubwaldbestände sowie an halbschattigen Waldrändern und in offenen Landschaften vorbei an Feldern und Wiesen. Die Strecke eröffnet auch Ausblicke in Tallagen der Bist bis hin nach Lothringen. Beginn der Wanderung ist um 14.30 Uhr, Treffpunkt ist der Parkplatz am Waldfriedhof von Friedrichsweiler. Ein Abschluss ist vorgesehen bei einem gemeinsamen Abendessen in einem Restaurant der Warndt-Region. Tourleiterin ist Christine Freyermuth; Anmeldungen bitte unter E-Mail-Adresse: christine.freyermuth@t-online.