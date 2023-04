Termine im Kreis Saarlouis Wanderer erkunden gemeinsam die Natur der Region

Zu einer Wanderung im Freizeitzentrum Finkenrech bricht der Saarwaldverein Roden am Sonntag, 7. Mai, auf – es geht auf den Themenwanderweg „Waldwirtschaft im Wandel“. Die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Roden zur Abfahrt mit Autos, Start ist dann am Parkplatz Freizeitzentrum Finkenrech in Eppelborn, Tholeyer Straße 50. Die Strecke verläuft auf etwa neun Kilometern entlang der alten Wald-Feldgrenze bis zur Klingelfloßquelle und bietet Panoramablicke auf das Schaumberger Land, kündigt der Saarwaldverein an – in zehn Stationen geht es auf eine Zeitreise durch fünf Jahrhunderte Waldwirtschaft vom Mittelalter bis heute. Der Abschluss findet privat im Garten des Wanderführers Friedel Ludwig statt. Weitere Infos gibt es per Tel. (0 68 38) 12 36.