Termine im Kreis Saarlouis Wanderungen zum Frühlingsgbeginn

Mit guter Gesellschaft im Gepäck und Wanderschuhen an den Füßen beginnt die Wandersaison. Im Kreis Saarlouis stehen in den kommenden Wochen wieder einige Termine für größere und kleinere Touren an. Pünktlich zum Frühlingsbeginn können Wanderbegeisterte die schönsten Strecken der Region wieder bewandern.