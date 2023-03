Termine im Kreis Saarlouis Jede Menge Wanderungen locken die Menschen nach draußen

Eine ganze Reihe an Terminen bietet der Saarwaldverein Rehlingen-Siersburg in den kommenden Wochen und Monaten an. Darunter eine Tagesfahrt am Sonntag, 22. April, in die mittleren Vogesen beim elsässischen Ort Oberhaslach. Die Wanderung soll dort entlang des Skulpturen-Weges führen. Der Tagesabschluss ist bei einem gemeinsamen Abendessen in der „Hostellerie Saint Florent“ vorgesehen. Zwei Wanderungen finden am Sonntag, 30. April, anlässlich des Tag des Baumes und der landeszentralen Pflanzung der Moorbirke als Baum des Jahres statt, wie der Verein ankündigt. Führen werden sie durch das Itzbachtal in Siersburg. Weitere Informationen, auch zum weiteren Programm des Vereins, findet man unter: