Sender Berus : „Das war ein trauriger Tag“

Geknickt: Sprengung der letzten beiden Masten des früheren Europa-Senders in Berus. Foto: Ruppenthal

Berus/Felsberg 15 Sekunden, dann hörte man nur noch das Klappern der Windräder: So wurden auch die letzten beiden Masten des Senders Berus gesprengt.

Jetzt sind auch die beiden letzten Masten des Europasenders Berus Vergangenheit. Am Dienstagmittag wurden die beiden mächtigen Stahlriesen - 284 und 282 Meter hoch - gesprengt. Pünktlich um 14 Uhr krachte es mächtig auf dem Gau, und die beiden Sendetürme stürzten mit weit vernehmbaren Krachen zu Boden. Erst kippte der nahe der Straße stehende Mast 3 ganz langsam zur Seite, um dann im unteren Drittel abzuknicken und dann noch unten zu stürzen. Einige Sekunden später sackte dann auch Mast 4 in sich zusammen, nachdem es zunächst so ausgesehen hatte, als wenn er stehen bleiben wollte. 15 Sekunden nach dem Sprengkommando war bereits alles vorüber.